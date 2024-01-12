طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس البارد نسبيا، والذي سيكون مصحوبا بصقيع محلي فوق المرتفعات و الهضاب العليا، خلال الصباح والليل.

كما ستتشكل كتل ضبابية، عند الصباح والليل، فوق كل من السهول الشمالية، والسواحل الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، في ما ستظل الأجواء مستقرة و صافية إلى قليلة السحب طيلة النهار فوق كافة جهات البلاد.

ويرتقب، كذلك، تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة و بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، و الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 06 و 12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا في معظم أرجاء البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا شمال طانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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