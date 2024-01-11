أكادير: الإعلان عن اختيار ملكة جمال الأمازيغ

2024-01-11 / 23:28
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اوزروتي احمد

ستعلن لجنة تحكيم خاصة عن المتوجة بمسابقة ملكة جمال الأمازيغ 2974 ووصيفتيها الأولى والثانية، وذلك مساء يوم غد الجمعة بفضاء حديقة ابن زيدون.

واختارت جمعية إشراقة أمل للتنمية الشاملة إدراج التظاهرة ضمن احتفالات المجلس الجماعي لأكادير أكادير المنظمة بمجموعة من فضاءات مدينة أكادير.

ويأتي اختيار ملكة جمال الأمازيغ، الذي لطالما تزامن مع احتفالات إيض ن يناير، خلال هذه السنة ضمن الاحتفالات المبرمجة من 8 إلى 14 يناير الجاري، احتفاء بدخول السنة الأمازيغية الجديدة 2974.

يشار أن هذا الاحتفال بالدورة السابعة للمسابقة يكتسي اشعاعا خاصا بعد القرار الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإقرار فاتح السنة الأمازيغية (14 يناير) يوم عطلة رسمية بالمملكة.

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تعليق واحد

  1. ” عندما كانت صغيرة لقبت ملكة جمال و عندما كبرت لعبت دور جميلة ” مريم الزعيمي: “بنات لالة منانة” منحني الشهرة .. ظهرت الممثلة مريم الزعيمي بشكل لافت في دراما رمضان المغرب، من خلال مشاركتها بدور “جميلة” في مسلسل “بنات للا منانة”، وشدت إليها الأنظار بفضل أدائها البارع، ما جعل الجمهور يتتبّع حركاتها وهمزاتها، خصوصاً مع اختلاف الشخصيّة التي تقمّصتها، وجسّدت دور امرأة مدلّلة لعوب، تتقن لهجة أهل الشمال المغربيّ، بلكنة خاصّة، مطعّمة بتعابير من اللهجة المصريّة. الكثيرون من المشاهدين شبّهوا المغربيّة مريم بالمصريّة غادة عبد الرازق، فهل يصحّ هذا التشبيه؟ وإلى أيّ حدّ؟ وكيف تألقت مريم في دور جميلة؟

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