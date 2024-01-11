وزير سنغالي : المغرب “شريك مميز للسنغال في كافة المجالات”

أشاد الوزير الأول السنغالي أمادو با، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 25 فبراير، اليوم الخميس 11 يناير بدكار، بالعلاقات الممتازة والمتواصلة منذ قرون بين بلاده والمغرب، مشددا على أن المملكة “شريك مميز للسنغال في كافة المجالات”.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الختامي للدورة الخمسين لمؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية، الذي عقد في دكار بمشاركة حوالي مائة إعلامي من البلدان الناطقة بالفرنسية بما في ذلك المغرب.

وقال السيد أمادو با إن العلاقات بين المغرب والسنغال “عريقة” وتعود إلى زمن طويل، مشيرا إلى أن المواطنين السنغاليين “يحظون باستقبال جيد وترحاب في المغرب، شأنهم شأن المغاربة هنا في السنغال”.

وأضاف السيد أمادو با أن العلاقات “الممتازة أصلا” بين البلدين “تم تعزيزها وتوسيع نطاقها”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “الاستثمارات المغربية حاضرة بشكل جيد جدا في السنغال في قطاع البنوك والتأمين وفي جميع القطاعات الأخرى.

وجرى الحفل الختامي للدورة ال 50 لمؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية الذي عقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير تحت شعار “الإعلام والسلام والأمن”، بحضور رئيس الاتحاد ماديامبال دياني، وإعلاميين من 43 دولة ناطقة بالفرنسية.

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