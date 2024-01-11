ما الذي تعنيه رئاسة المغرب لـ”مجلس حقوق الإنسان”..؟

2024-01-11 / 21:37
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فاز المغرب بانتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد منافسة محتدمة مع جنوب إفريقيا .

وحول هذا الإنجاز قال بوريطة إن الرسالة الثانية التي يحملها انتخاب المغرب هو الاعتراف الدولي بمصداقية الإصلاح التي تقوده المملكة في مجال حقوق الإنسان، موجها شكره لبلغاريا التي كانت من بين الداعمين للملف المغربي، وذلك في ندوة جمعته بوزيرة خارجيتها الأربعاء.

وأكد أن ما ميز انتخاب المغرب، ليس نجاحه في حد ذاته، مشيرا إلى أن ذلك كان متوقعا، “بل التعبئة التي كانت من جنوب أفريقيا والجزائر اللتان حاولتا في الاتحاد الأفريقي أولا، وهو ما يبين أنهما فيهما بعض “الزياغة”، حيث إن المملكة هي المرشح الشرعي”.

وفي ذات الإطار يقول محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن حصول المغرب على رئاسة المجلس، يشكل اعترافا مهما بمكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتنويه بالمجهودات التي بذلتها المملكة في العشرية الأخيرة، خاصة التي بذلك في مستوى حقوق المراة والطفل وذوي الهمم.

وأضاف ، أن رئاسة مجلس حقوق الإنسان له دور مهم في تعزيز وصون حقوق الإنسان دوليا، وخاصة ما يتعلق بإجراءات الحماية، ومن بينها آليات الاستعراض الدولي لحقوق الإنسان، حيث تقوم الدولة بتقديم حصيلة ما تقوم به، وبالتالي تخضع الحصلية لتقييم الخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان.

ويرى الغالي أن الأولويات في الوقت الراهن تتمثل في تجويد وتفعيل احترام الدول التزاماتها فيما يتعلق بمختلف الآليات في هذا الباب، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم وتؤدي إلى انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية التي تؤثر على مجموعات كبيرة في العديد من الدول. يقول الغالي لسبوتنيك

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‫5 تعليقات

  4. حصول المغرب على رئاسة المجلس يشكل اعترافا مهما بمكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان

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