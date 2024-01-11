أوناحي يسخر من المنتخب المصري قبل إنطلاق “الكان”

سخر الدولي المغربي عز الدين أوناحي، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي من طريقة لعب المنتخب المصري قبل إنطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وقال أوناحي في تصريحات نقلتها صحيفة “لا بروفينس” الفرنسية: “مصر التي فازت باللقب 7 مرات من قبل، لا تقدم كرة قدم جميلة، ولكنه منتخب قادر على الهيمنة”.

وأضاف: “يمكنهم أن يسيطروا ويسجلوا هدفاً من ركلة ثابتة، ثم يسقط لاعب يميناً وآخر يساراً وكفى”، في إشارة إلى إهدار الوقت.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي سيستهل مشواره في “الكان” بمواجهة تنزانيا يوم 17 ياير الحالي بمدينة سان بيدرو.

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