منتخب غامبيا يهدد بالإنسحاب من كأس أمم أفريقيا

منتخب غامبيا يهدد بالإنسحاب من كأس أمم أفريقيا

2024-01-11 / 17:36
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هدد منتخب غامبيا بالإنسحاب من نهائيات كأس أمم أفريقيا وعدم السفر إلى ساحل العاج، بعد حادثة الطائرة التي تعرضت لها بعثة الفريق أثناء توجهها إلى الديار الإيفوارية.

وقال البلجيكي توم سانتفيت، مدرب غامبيا في تصريح أوردته شبكة “بي بي سي سبورتس”: “لقد طلب منا السفر على نفس الطائرة إلى ساحل العاج، لكن القائد عمر كولي وأنا رفضنا ذلك”.

وأضاف: “إذا لم نحصل على طائرة مختلفة، فسنعود إلى أرض الوطن ولن نذهب إلى كأس الأمم الأفريقية، لأننا نريد أن نقاتل ونموت من أجل الوطن في الملعب وليس خارجه”.

وكان منتخب غامبيا قد من مدينة بانجول عاصمة البلاد أمس الأربعاء، في رحلة قصيرة إلى مدينة ياموسوكرو في ساحل العاج، لكن الطائرة عادت أدراجها بعد دقائق من الإقلاع بسبب نقص في الأكسجين.

وقال المدرب “لحسن حظنا، أدرك الطيار المشكلة وبعد 9 دقائق في الجو عاد أدراجه ليهبط من جديد، خلدنا إلى النوم جميعا”.

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