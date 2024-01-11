المنتخب الوطني يفوز على سيراليون في مباراة ودية استعدادا للكان

فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره السيراليوني بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الخميس، بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من يوسف النصيري في مناسبتين وسفيان بوفال في مناسبة واحدة.

وتدخل المباراة ضمن استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج، حيث سيستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة تنزانيا يوم 17 يناير الحالي.

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