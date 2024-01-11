البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي يتعادل مع المغرب الفاسي

تعادل الوداد الرياضي أمام ضيفه المغرب الفاسي بهدف لمثله، مساء اليوم الخميس، لحساب مؤجل الجولة 12 من البطولة الإحترافية.

وكان المغرب الفاسي السباق إلى التهديف عبر محسن بوريكة في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، وأدرك أمين أبو الفتح التعادل للوداد في الدقيقة 29.

ولعب الوداد بنقص عددي منذ الدقيقة 61 بعد طرد مدافعه أمين أبو الفتح.

هذا التعادل يضع الوداد الرياضي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يحتل المغرب الفاسي المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

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