وفاة مشجع بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة الوداد ضد المغرب الفاسي

توفي أحد مشجعي الوداد الرياضي بعد تعرضه لأزمة قلبية في مدرجات ملعب البشير بالمحمدية، اليوم الخميس، خال مباراة الفريق الأحمر ضد المغرب الفاسي، في البطولة الإحترافية.

وتعرض الهالك لأزمة قلبية في المدرجات، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى أقرب المستشفيات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ومعلوم أن مباراة الوداد الرياضي ضد المغرب الفاسي انتهت على وقع التعادل بهدف لمثله بين الطرفان.

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