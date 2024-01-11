ناقلة نفط أمريكية تقع في قبضة البحرية الإيرانية لأسباب مجهولة

هبة بريس ـ وكالات

احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة نفط تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في بحر عمان بناء على أمر قضائي، وفق الإعلام الرسمي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن القوات البحرية لجيش إيران أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عمان بأمر قضائي.

وكانت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أفادتا صباحا بأن مسلحين صعدوا الى متن سفينة في خليج عُمان على مقربة من إيران، ثم فقد الاتصال بها، وقالت شركة “إمباير نافيغايشن” اليونانية إن ناقلة النفط تابعة لها.

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