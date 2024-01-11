رقية ماغى تنفي قيامها بعمليات التجميل
القسم الفني: هبة بريس
نفت الفنانة المغربية رقية ماغى عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، الأخبار الرائجة حول قيامها بعمليات التجميل.
وكشفت الفنانة المغربية المقيمة بدولة الإمارات عن قيامها “بالبوطوكس” و كذا العناية بوجهها، بعيدا عن العمليات الجراحية “أنا كنخاف من العمليات و كنخاف نلعب فوجهي”.
وجدير بالذكر أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أشادوا بأناقة رقية وكذا باختيارها الموفق لإطلالاتها.
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تعليق واحد
(مشهد عادل إمام ومسئول الضرائب) من محل حنيدق المهيطل لإصلاح الأجهزة الكهربائية .. صباح الخير .. أهلاً و سهلاَ .. أنا من مصلحة الضرائب و جاي علاشن أحسبك من يوم ما فتحت و على الأرباح إلى هذا اليوم .. ما هو يوم منايل من أولوا .. قولي بتتحصل على كم في الأسبوع .. بتحصل على ثلاثة أربعة مليون دولار .. و بدأ يحسب و يكتب صاحب الضرائب أربعة في أربعة ستة عشرة مليون دولار .. إنت بتكتب إيه أنا بمزاح معك .. يا بني الحكومة ملهش في المزاح .. أنا بطبق قانون الحكومة و خلاص و إلا أحجيز على كل المحل .. حقك عليا يا حكومة و راح قفل على صاحب الضرائب المحل و قال له و الله ما أنا سائل فيك هههه .. من فيلم “بخيت وعديلة 1” مشهد بيقفل الدكان على بتاع الضرايب هههه.