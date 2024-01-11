رقية ماغى تنفي قيامها بعمليات التجميل

القسم الفني: هبة بريس

نفت الفنانة المغربية رقية ماغى عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، الأخبار الرائجة حول قيامها بعمليات التجميل.

وكشفت الفنانة المغربية المقيمة بدولة الإمارات عن قيامها “بالبوطوكس” و كذا العناية بوجهها، بعيدا عن العمليات الجراحية “أنا كنخاف من العمليات و كنخاف نلعب فوجهي”.

وجدير بالذكر أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أشادوا بأناقة رقية وكذا باختيارها الموفق لإطلالاتها.

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