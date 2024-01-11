شبكة خطيرة تغرق المغرب بالتأمينات « المزورة »

ع. اللطيف بركة - هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، عن حلول فرق من الدرك الملكي بمعية عناصر من الامن الوطني ، زوال اليوم الخميس 11يناير الجاري، بمنطقة الكردان بإقليم تارودانت ، من اجل توقيف أفراد شبكة اجرامية متخصصة في تزوير عقود التأمين الخاصة بالسيارات و بالدراجات النارية.

وأضافت مصادرنا ، ان عمليات مداهمة عدد من أماكن المشتبه فيهم، مكنت من العثور على آلات ناسخة ووثائق مزورة ومبالغ مالية، في حين لم ترد اي معلومات عن توقيف أفراد الشبكة .

وتشير بعض مصادر الجريدة، احتمال سقوط عدد من الأسماء المعروفة اقليميا ضمن أفراد هذه الشبكة الاجرامية يرجح ان لديهم نشاط بعدد من الأقاليم والمدن بالمغرب.

وكانت عملية مماثلة قد شهدتها الجماعة الترابية القليعة التابعة إلى عمالة انزكان ايت ملول ، عبر تفكيك شبكة متخصصة في تزوير عقود التأمين الخاصة بالدراجات النارية، مكونة من 4 عناصر تم ايداعهم السجن .

وفي السياق ذاته، استنفرت مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بتارودانت وبعض أقاليم جهة سوس في حملات أمنية تمكنت خلالها من حجز عشرات الدراجات النارية التي تبين بأن أصحابها يتحوزون العقود المزورة.

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