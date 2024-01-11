مستشفى الطب النفسي بالبيضاء يرفض مريض والعائلة تناشد المسؤولين

2024-01-11 / 14:05
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنايات مخالفة للقانون يطالها الهدم بسوق ” ولد مينة ” بالدارالبيضاء

بنايات مخالفة للقانون يطالها الهدم بسوق ” ولد مينة…

2024-01-11 / 14:56
Photo of تتويج مدير المركز الوطني لتكوين أطر الهلال الاحمر المغربي بجائزة ” راديو أصوات”

تتويج مدير المركز الوطني لتكوين أطر الهلال الاحمر المغربي…

2024-01-11 / 10:09
Photo of سعيدة شرف لدنيا بطمة ” علاش كدبتي على المغاربة” وهذه التهم التي توبعت من أجلها

سعيدة شرف لدنيا بطمة ” علاش كدبتي على المغاربة”…

2024-01-10 / 23:39
Photo of الأساتذة يخرجون في وقفة “الشموع” بسلا احتجاجا على توقيف زملائهم

الأساتذة يخرجون في وقفة “الشموع” بسلا احتجاجا على توقيف…

2024-01-10 / 23:11
Photo of تصريح الفنان ” سعيد الناصري” بعد تتويجه بجائزة ” راديو أصوات”

تصريح الفنان ” سعيد الناصري” بعد تتويجه بجائزة ”…

2024-01-10 / 22:33
Photo of تتويج ” فوزي لقجع” بجائزة شخصية السنة المنظمة من طرف راديو أصوات

تتويج ” فوزي لقجع” بجائزة شخصية السنة المنظمة من…

2024-01-10 / 22:18
Photo of الخميسات: التوقيع على المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العموم

الخميسات: التوقيع على المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية…

2024-01-10 / 21:29
Photo of سعيدة شرف :” إذا ثبت أنني درت شكاية بدنيا بطمة فإنني أتنازل عنها في العلن”

سعيدة شرف :” إذا ثبت أنني درت شكاية بدنيا…

2024-01-10 / 21:17
Photo of سعيدة شرف خلال ندوة “الحقيقة الصادمة” تفرج عن تفاصيل مثيرة تتعلق بحساب “حمزة مون بيبي” و دنيا بطمة

سعيدة شرف خلال ندوة “الحقيقة الصادمة” تفرج عن تفاصيل…

2024-01-10 / 20:09
Photo of موجز الأخبار من هبة بريس: 2.9 مليون طلب استفادة من الدعم المباشر والعملية تمر في أحسن الظروف

موجز الأخبار من هبة بريس: 2.9 مليون طلب استفادة…

2024-01-10 / 18:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق