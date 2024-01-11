الملك: نقدر ما يجمع بين بلدنا وسلطنة عمان من روابط متينة

2024-01-11 / 14:18
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، لسلطان عمان عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والسعادة والهناء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، أيضا،” كما لا يفوتني والشعب العماني الشقيق، يحتفي بهذه المناسبة السعيدة، أن أجدد لكم الإعراب عن بالغ تقديري لما يجمع بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، من روابط متينة سمتها الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل والتضامن الفعال، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل ترسيخ هذه الروابط وإغناء تعاوننا الثنائي وتوطيده على كافة المستويات”.

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