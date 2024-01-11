توخيل يخرج بتصريح مثير بشأن مشاركة مزراوي في “الكان”

توخيل يخرج بتصريح مثير بشأن مشاركة مزراوي في “الكان”

2024-01-11 / 13:58
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خرج الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ بتصريح مثير بشأن مشاركة لاعبه الدولي المغربي نصير مزراوي في كأس أمم أفريقيا.

وقال توخيل في تصريح له اليوم الخميس: “مزراوي لن يكون جاهزا إلا عند الوصول إلى المباراة الثالثة في كأس أمم أفريقيا، لكن لن أتفاجأ إذا حدث شي مختلف، لأن الحقيقة متناقضة، لكن هذا هو الحال”.

وأضاف: “أتفهم مدربي المنتخبات الوطنية الذين يريدون الاعتماد على أفضل اللاعبين، وقد كنا نريد أن يبقى معنا اللاعب وأن يلتحق بالمنتخب في وقت لاحق”.

ومعلوم أن نصير مزراوي إلتحق، أمس الأربعاء، بمقر إقامة المنتخب الوطني في سان بيدرو بساحل العاج، لمواصلة برنامجه العلاجي استعدادا للمشاركة في “الكان”.

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