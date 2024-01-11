دراسة.. إفلاس قرابة تسعة آلاف مقهى و مطعم بجهة البيضاء سطات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دراسة مثيرة تلك التي كشف عنها التنظيم المهني لأرباب المقاهي و المطاعم بجهة الدار البيضاء سطات بخصوص وضعيتها خلال السنة المنصرمة.

و في هذا الصدد، أكد مهنيو المقاهي والمطاعم في لقاء احتضنه مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء أن حوالي 8964 مقهى و مطعم قد أفلسوا خلال سنة 2023.

و تسبب إفلاس هذا العدد الهائل من المقاهي و المطاعم وفق ذات الأرقام التي نشرها مهنيو القطاع في فقدان 53 ألفا و784 أجير لعملهم.

وعددت الجامعة أسباب انهيار المقاهي والمطاعم في جهة البيضاء سطات حسب نتائج الدراسة التي أنجزتها، غرامات وذعائر الضمان الاجتماعي بنسبة 39.5 %، ثم الرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية للمجالس المنتخبة بنسبة 23.24 %، فيما نسبة مهمة أفلست بسبب مقاهي ومطاعم العربات المجرورة، وبيع القهوة في الأرصفة وأمام واجهة المحلات، وفي الأماكن غير المخصصة لها.

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