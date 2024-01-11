معادن المغرب تغري عددا من الشركات العربية في اجتماع السعودية التشاوري

2024-01-11 / 13:52
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يتوفر المغرب على ثروة معدنية مهمة خاصة مع الاكتشافات المتجددة و التي حولت المملكة لوجهة مفضلة للاسثتمار لعدد من الشركات الأجنبية و في مقدمتها العربية.

و في هذا الصدد، شارك المغرب في الاجتماع التشاوري التاسع للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية.

و تأتي مشاركة الوفد المغربي تزامنا مع انعقاد فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال الفترة بين 9 و11 يناير الجاري.

وشارك في الاجتماع عدد من أصحاب لوزراء العرب والمسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع الثروة المعدنية في 19 دولة عربية، حيث شاركت المملكة المغربية بوفد رفيع تترأسه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

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