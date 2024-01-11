الـPPS يطالب الحكومة بمراجعة التوجهات الفلاحية المستنزفة للماء

2024-01-11 / 12:41
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هبة بريس - الرباط

وقف المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأخير، عند الأوضاع المائية المقلقة ببلادنا، بسبب استمرار الجفاف وشُحِّ التساقطات المطرية إلى حدود الآن.

وفي هذا الصدد، دعا الحزب، الحكومةَ إلى الرفع من وتيرة تنفيذ الإجراءات الاستباقية والتدابير البديلة، وكذا عقلنة وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة، لمواجهة الآثار الوخيمة للجفاف المتواصل، سواء بالنسبة لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على سبيل الأولوية، أو أيضاً بالنسبة للزراعات الضرورية للأمن الغذائي الوطني، والحفاظ على الأشجار المثمرة وإرواء قُــطعان الماشية.

وإذ يُسجل الحزبُ المبادراتِ المتخذة في المجال المائي، فإنه يُطالب الحكومةَ بمراجعة التَّـــوَجُّهات الفلاحية المُــستــنــزِفة للموارد المائية الوطنية النادرة.

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