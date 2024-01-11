موازاة و ذكرى ميلادها.. سعد لمجرد يوجه رسالة خاصة لسميرة سعيد
نجلاء مزيان: هبة بريس
حرص النجم المغربي سعد المجرد على تقديم التهاني لمواطنته سميرة سعيد وذلك بمناسبة ذكرى ميلادها.
ونشر “المعلم” صورة للديفا المغربية عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أرفقها بتعليق جاء فيه:” عيد ميلاد سعيد عزيزتي، نحبك وسنظل نحبك”.
وواصل المتحدث ذاته عبر ذات المنصة: “أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية حبيبتي”.
وجدير بالذكر أن الديفا سميرة سعيد استقبلت عيد ميلادها يوم الأربعاء المنصرم بطاقة إيجابية، حيث شاركت جمهورها تمارينها الصباحية التي تحافظ من خلالها على لياقتها البدنية،قائلة : “اللياقة البدنية لا تعني بناء جسم أفضل.. الأمر يتعلق ببناء حياة أفضل الصحة هي الثروة الحقيقية”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
أي إفادة؟ أي إضافة ؟ قمة التفاهة ؟ قمة الثلوت السمعي البصري!!!!!!!
بل أي فن؟؟؟؟؟
رحم الله من ماتوا قبل أن تتلوث أسماعهم وأبصارهم
ولك الله أيها المواطن العربي الجريح.
انشروا إن كانت لديكم نخوة أو غيرة!!!!
كلمات أغنية وحدة ما يغلبها غلاب محمد قنديل وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة احباب .. توصلنا من الباب للباب و لا حايل ما بين الاتنين .. و لا مانع ما بين الاتنين و لا حاجز ما بين الاتنين .. انا واقف فوق الاهرام و قدامى بساتين الشام .. اشاهدها و اهالى كرام يقولوا لى قرب يا زين .. يقولوا لى مرحى يا زين يقولوا لى اهلا يا زين .. توصلنا من الباب للباب و لا حايل ما بين الاتنين .. و لا مانع ما بين الاتنين و لا حاجز ما بين الاتنين .. اراضينا من هذا الجيل يرويها بردى والنيل .. و فى قلبى من شوقى غليل ما يروينى غير النهرين .. ما يرضينى غير النهرين ما يكفينى غير النهرين .. وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة احباب .. توصلنا من الباب للباب و لا حايل ما بين الاتنين .. و لا مانع ما بين الاتنين و لا حاجز ما بين الاتنين .. ارادتنا و الله يريد و سبحانه وحد قلبين .. وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة احباب .. توصلنا من الباب للباب و لا حايل ما بين الاتنين .. و لا مانع ما بين الاتنين و لا حاجز ما بين الاتنين.