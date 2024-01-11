“محاولة تجسس على تدريبات المنتخب الجزائري” تثير سخرية النشطاء

هبة بريس - الرباط

بدأ الإعلام الجزائري في نسج سيناريوهات ومسرحيات جديدة، تزامنا مع وصول منتخبه الوطني الى دولة الكوديفوار للمشاركة في منفسات كأس افريقيا.

ونشرت المواقع الاخبارية الجزائرية، مساء أمس الأربعاء، خبر تعرض الفريق الوطني لمحاولة تجسس خلال أولى تدريباته.

وذكرت ذات المصادر، أن الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب بمدينة بواكي شهدت محاولة تجسس من طرف صحفي حاول التصوير بكاميرا “درون”، قبل أن توقفه العناصر الأمنية.

وتفاعل النشطاء بسخرية مع الخبر، لافتين أن اعلام الجارة الشرقية ألف نشر سينايوهات وأفلام من وحي الخيال، محاولة منه لتوجيه الاتهامات من جهة، وللتغطية عن فشل مرتقب من جهة أخرى.

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