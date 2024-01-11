“محاولة تجسس على تدريبات المنتخب الجزائري” تثير سخرية النشطاء
هبة بريس - الرباط
بدأ الإعلام الجزائري في نسج سيناريوهات ومسرحيات جديدة، تزامنا مع وصول منتخبه الوطني الى دولة الكوديفوار للمشاركة في منفسات كأس افريقيا.
ونشرت المواقع الاخبارية الجزائرية، مساء أمس الأربعاء، خبر تعرض الفريق الوطني لمحاولة تجسس خلال أولى تدريباته.
وذكرت ذات المصادر، أن الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب بمدينة بواكي شهدت محاولة تجسس من طرف صحفي حاول التصوير بكاميرا “درون”، قبل أن توقفه العناصر الأمنية.
وتفاعل النشطاء بسخرية مع الخبر، لافتين أن اعلام الجارة الشرقية ألف نشر سينايوهات وأفلام من وحي الخيال، محاولة منه لتوجيه الاتهامات من جهة، وللتغطية عن فشل مرتقب من جهة أخرى.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
صراحة لم يعرف العالم أناس مجانين كهؤلاء. هؤلاء المرضى النفسيون يؤكدون كل يوم أنهم يعانون من أمراض نفسية كثيرة ومستعصية وأهمها جنون العظمة والتباهي والأنا المرضية يكرهون الجميع ويحقدون على الجميع ويظنون أنفسهم اذكياء وقوة ضاربة يركع ويسجد لها الجبابرة كما قال عمي تبون المهبول. وماهو السبب؟ الجواب، قضاءهم أكثر من 300 سنة تحت إبط العثمانيين و132 تحت سيطرة الفرنسيين
من يكون هذا المنتخب حتى يتجسسون عليه !!!!! المرض ثم المرض النفسي ثم السعار
من10 في عقل الى ولاية في عقل !!!
شافاهم الله مساكين !!!
لقد أرسلوا راقي جزائري مع المنتخب،يرقى الفريق من السحر الرياضي هههههه مهازل الجزائر لا تنتهي
بدأ الإعلام الجزائري في نسج سيناريوهات ومسرحيات جديدة
الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب بمدينة بواكي شهدت محاولة تجسس من طرف صحفي حاول التصوير بكاميرا “درون”
نتمنى للمنتخب الوطني الفوز باللقب كأس أفريقيا .
اللهم اهدي الجزائر على تصرفاتها الرذيلة تجاه المغرب ..
احترصوا من هذه الدولة الحسودة لا دين ولا قيم لها دائما تكره الخير للمغرب حسبنا الله ونعم آلوكيل .
الجزائر دائما تخلط الكورة بالخلافات السياسية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ آلعظيم
كل من كانت له نية سيئة ربي يأخذ فيه الحق ; نتمنى التوفيق لمنتخبينا ومن يستحق الفوز باللقب
ماهي إلا روح رياضية بعيدة كل البعد عن الصراعات السياسية