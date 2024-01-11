بعد طلاقه من شرين.. حسام حبيب يصدر أغنية “كذابة”
القسم الفني: هبة بريس
قرّر الفنان حسام حبيب، أن ينهي فترة غيابه عن محبيه ويعود بألبوم غنائي جديد يحمل عنوان “كذابة”، المرتقب طرحه خلال شهر فبراير المقبل.
وجدير بالذكر أن حسام حبيب كان من المقرر أن يعود بديو رومنسي يجمعه بطليقته شيرين عبد الوهاب، حيث أعلنا عن ذلك قبل طلاقهما بأشهر، ليتم عقبها إلغاء فكرة هذا المشروع.
واختار حسام، أغنية “كدابة” كي تكون الأغنية الرسمية للألبوم، الأمر الذي جعل جمهوره يرجح أن الأغنية موجهة لطليقته شرين عبد الوهاب.
من جانب آخر..لا يزال حسام حبيب، ملتزماً الصمت تجاه أزمة انفصاله عن شيرين، حيث لم يكشف عن أي تفاصيل بخصوصها أو يعلق على الأنباء المتداولة حول تدخله في عملها وتورطه في الأزمات التي تعرّضت لها مع العديد من الجهات الإنتاجية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
أي إفادة؟ أي إضافة ؟ قمة التفاهة ؟ قمة الثلوت السمعي البصري!!!!!!!
بل أي فن؟؟؟؟؟
رحم الله من ماتوا قبل أن تتلوث أسماعهم وأبصارهم
ولك الله أيها المواطن العربي الجريح.
انشروا إن كانت لديكم نخوة أو غيرة!!!!
كلمات أغنية وحدة ما يغلبها غلاب محمد قنديل وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة احباب .. توصلنا من الباب للباب و لا حايل ما بين الاتنين .. و لا مانع ما بين الاتنين و لا حاجز ما بين الاتنين .. انا واقف فوق الاهرام و قدامى بساتين الشام .. اشاهدها و اهالى كرام يقولوا لى قرب يا زين .. يقولوا لى مرحى يا زين يقولوا لى اهلا يا زين .. توصلنا من الباب للباب و لا حايل ما بين الاتنين .. و لا مانع ما بين الاتنين و لا حاجز ما بين الاتنين .. اراضينا من هذا الجيل يرويها بردى والنيل .. و فى قلبى من شوقى غليل ما يروينى غير النهرين .. ما يرضينى غير النهرين ما يكفينى غير النهرين .. وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة احباب .. توصلنا من الباب للباب و لا حايل ما بين الاتنين .. و لا مانع ما بين الاتنين و لا حاجز ما بين الاتنين .. ارادتنا و الله يريد و سبحانه وحد قلبين .. وحدة ما يغلبها غلاب تباركها وحدة احباب .. توصلنا من الباب للباب و لا حايل ما بين الاتنين .. و لا مانع ما بين الاتنين و لا حاجز ما بين الاتنين.