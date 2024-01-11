يهم الجالية.. عملاق النقل البحري بالدانمارك يسثتمر في المغرب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قررت مجموعة “دي اف دي اس” الشهيرة ضخ رساميل مالية مهمة في سوق النقل البحري بالمغرب عبر الاسثتمار في النقل بالعبارات و البواخر بين المغرب و عدد من الدول.
و في هذا الصدد، أنهت DFDS شركة العبارات والخدمات اللوجستية ومقرها في الدنمارك، عملية الاستحواذ على FRS Iberia/المغرب، التي تنشط في مضيق جبل طارق منذ عام 2000، بعد مصادقة السلطات المختصة، في خطوة اعتبرتها مهمة في استراتيجيتها للتوسع، على أن تستمر الأنشطة الحالية لـ FRS Iberia/المغرب كالمعتاد.
و سيتعزز تواجد DFDS في البحر الأبيض المتوسط، حيث تدير خطوطا من تركيا إلى إيطاليا وفرنسا، ومن فرنسا إلى تونس، كما أنها متخصصة في شبكة الخدمات المقدمة لزبناء الشحن والركاب في البحر الأبيض المتوسط.
و من خلال هذه العملية تضيف DFDS إلى شبكتها نشاطا مهما لنقل الركاب وتصل إلى ممرات الشحن بين شمال إفريقيا وأوروبا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
خطوة اجابية ستعزز تدفق البشر والسلع بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
حبدا لو تدشن خط يربط المغرب بكوت دي فوار مرورا على الموانى الرئيسية للواجهة الأطلسية لدول أفريقيا الغربية
اش يخص الجالية.
أغلى واصغر مضيق في العالم هو جبل طارق.مثلا النقل بين فرنسا وإنجلترا لايتعدى 130 يورو.اما بين المعرب واسبانيا تجاوز 400 يورو.اللهم ان هذا لمنكر.الباخرة غلات،الطيارة غلات.
ما يهم الجالية هو الثمن أما الباخرات عطاهم الله،
من الجيد الاسثتمار في النقل بالعبارات و البواخر بين المغرب و عدد من الدول
رد على يقول نبيل
الثمن يحدده العرض و الطلب من جهة فيما يخص الطيران فالأثمنة مناسبة خلال السنة و الحمدلله أرخص من كتير من الدول العربية.
المهم راك غير داوي