يهم الجالية.. عملاق النقل البحري بالدانمارك يسثتمر في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت مجموعة “دي اف دي اس” الشهيرة ضخ رساميل مالية مهمة في سوق النقل البحري بالمغرب عبر الاسثتمار في النقل بالعبارات و البواخر بين المغرب و عدد من الدول.

و في هذا الصدد، أنهت DFDS شركة العبارات والخدمات اللوجستية ومقرها في الدنمارك، عملية الاستحواذ على FRS Iberia/المغرب، التي تنشط في مضيق جبل طارق منذ عام 2000، بعد مصادقة السلطات المختصة، في خطوة اعتبرتها مهمة في استراتيجيتها للتوسع، على أن تستمر الأنشطة الحالية لـ FRS Iberia/المغرب كالمعتاد.

و سيتعزز تواجد DFDS في البحر الأبيض المتوسط، حيث تدير خطوطا من تركيا إلى إيطاليا وفرنسا، ومن فرنسا إلى تونس، كما أنها متخصصة في شبكة الخدمات المقدمة لزبناء الشحن والركاب في البحر الأبيض المتوسط.

و من خلال هذه العملية تضيف DFDS إلى شبكتها نشاطا مهما لنقل الركاب وتصل إلى ممرات الشحن بين شمال إفريقيا وأوروبا.

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