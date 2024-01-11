بعد ندوة “الحقيقة الصادمة”.. سعيدة شرف “لم أشمت في بطمة ولا أتمنى لها السجن”

القسم الفني: هبة بريس

حرصت الفنانة سعيدة شرف على توجيه رسالة لمواطنتها دنيا بطمة، وذلك عقب انتهاء ندوة “الحقيقة الصادمة”.

ونشرت شرف تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاءت كالتالي :” هادشي حطيتو للشفافية و التوضيح فقط ماشي شامتة ولا بغيت الحبس لشي إنسان “.

وواصلت قائلة:”الله يفرج على كل واحد و عمري أصلا كنت سباقة لشي حاجة خايبة و لكن من حقي نوضح و مانسمح لحتى إنسان يحط عليا الكذوب، فلتسمى الأشياء بمسمياتها و لا للمغالطات”.

وجدير بالذكر أن سعيدة شرف صرحت على هامش الندوة التي نظمتها يوم أمس الأربعاء في أحد الفنادق المصنفة بالدار البيضاء، للرد على زميلتها دنيا بطمة حول القضية المثيرة للجدل و المتعلقة بحساب حمزة مون بيبي، بمجموعة من التفاصيل التي تخرج للعلن لأول مرة.

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