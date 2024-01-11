مفتشو التعليم بسوس يعلنون انسحابهم من مشاريع اصلاحية للوزارة

2024-01-11 / 11:58
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت هيئة التفتيش بجهة سوس ماسة انخراطها في البرنامج النضالي لنقابة مفتشي التعليم بالشروع في تنفيذ الشطر الأول من برنامجها النضالي بالانسحاب الفوري لهيئة التفتيش من جميع مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع الريادة، التعليم الأولي، برنامج جسر، تنقيح البرامج الدراسية بالتعليم الثانوي، من خلال الانسحاب الجماعي الفوري منها.

وأعلنت النقابة عبر بيان لها عن تعليق مشاركة هيئة التفتيش في العمليات المرتبطة بالتدابير والإجراءات الخاصة بتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024 على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، بالاضافة للعمليات المتعلقة بتتبع تنفيذ البرامج الدراسية في إطار برنامج عمل المفتشية العامة للوزارة.

وأعلنت الهيئة ذاتها،تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية ممركزة أمام مقر الوزارة بباب الرواح يوم الاثنين 15 يناير 2024 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا.

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