انطلاق محاكمة اسرائيل بتهم “الابادة” أمام محكمة العدل الدولية

هبة بريس - وكالات

بدأت، اليوم الخميس، جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وقال محكمة العدل الدولية إن جنوب أفريقيا تؤكد أن أعمال إسرائيل في غزة “إبادة جماعية”.

وأضافت محكمة العدل الدولية أن دعوى جنوب أفريقيا تطالب بالحصانة للمدنيين في غزة، كما تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

الدعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا، ويقول خبراء إنها تستند إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي دعا في نوفمبر الماضي لقصف قطاع غزة بقنبلة نووية.

وشكلت إسرائيل فريقا للدفاع للمساعدة في دفع التهمة عنها، بدعوى أن تلك التصريحات “لا تعكس رؤية الحكومة”. ويقول خبراء إن نظر الجلسات لن يستمر طويلا.

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