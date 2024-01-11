محكمة وارزازات تدين “قا.تل” مستخدم بمحطة بنزين بالسجن المؤبد

هبة بريس

قضت محكمة الاستئناف بورزازات، بإدانة قاتل مستخدم بمحطة بنزين بزاكورة بالسجن المؤبد.

وأمرت المحكمة، بأداء المتهم تعويضا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم لفائدة المطالبين بالحق المدني.

هذا وأوقفت المصالح الأمنية قبل أسابيع، المتهم، بعد معاينة جثة مستخدم بمحطة للبنزين وافته المنية بالمستشفى، بسبب مضاعفات الاعتداء الجسدي الذي تعرض له بمقر عمله باستعمال أداة راضة عبارة عن مجرفة، كما تعرض لسرقة مبلغ مالي مهم.

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