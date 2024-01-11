نتنياهو: لا نية لدينا لاحتلال غزة بشكل دائم

هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين.

وأضاف “نحارب حماس لا السكان الفلسطينيين ونفعل ذلك بالتزام كامل بالقانون الدولي”.

إلى ذلك، كثفت إسرائيل ضرباتها على جنوب ووسط قطاع غزة على الرغم من تعهدها بسحب بعض قواتها والتحول إلى حملة تعتمد أكثر على الاستهداف، فضلا عن مناشدة واشنطن لها بتقليل عدد الضحايا من المدنيين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp