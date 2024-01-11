طقس الخميس.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا إلى بارد، مع وجود صقيع محلي أو جريحة، خلال الصباح والليل، فوق كل من مناطق الأطلس، والريف، وشرق البلاد.
وسيلاحظ تكون سحب منخفضة كثيفة وكتل ضبابية بالسهول الاطلسية الشمالية، وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب خلال النهار.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و03 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا، وما بين 09 و16 درجة بالوسط، وبالقرب من السواحل والأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 04 و 09 درجات في ما تبقى من جهات المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة الأطلسية وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان شمال أكادير وجنوب كاب بارباص.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت انت المغيت وانت الرحمان الرحيم
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