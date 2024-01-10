حماس تنفي طرح مبادرة قطرية تشمل خروج قادتها من غزة
نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، طرح مبادرة قطرية تتضمن إحدى بنودها خروج قادة الحركة من قطاع غزة.
جاء ذلك وفق القيادي في الحركة أسامة حمدان خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وفي وقت سابق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه “تم تسليم اقتراح جديد إلى إسرائيل من قطر، لإطلاق سراح جميع (الأسرى الإسرائيليين بغزة) على عدة مراحل، معظمها سيأتي قرب نهاية الصفقة وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع”.
وذكرت القناة العبرية أن الاقتراح يتضمن خروج قادة “حماس” من قطاع غزة، فيما لم يتم تأكيد ذلك رسميا من إسرائيل أو قطر.
وقال حمدان، في إجابته على سؤال حول ما أوردته القناة: “من حيث المبدأ لا توجد مبادرة من هذا النوع”.
وتابع: “الشعب لم يغادر أرضه، فما بالكم بالمقاومة التي تدافع عن الشعب، الحديث عن خروج المقاومة ومغادرة أرضها وهم، كما أن فكرة نزع سلاح المقاومة ساذجة ولا تنم عن إدراك لحقائق الأمور”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
نصركم الله حفظكم الله ايدكم الله ايها الغزاويون الشرفاء الاحرار النصر قريب ان شاء الله واللعنة على حكام العرب المنافقين الذين خدلوكم،والله معكم وملائكته تحارب معكم مزيدا من الثقة بالله الذي لاءلاه لا هو والله حسدناكم على موت شعبكم على الشهادة والله تمنيت لو كنت هناك حتى افوز بالشهادة والنصر للمسلمين رغم كيذ الكائدين النصارى واليهود وبعض،حكام العرب المنافقين ويبقى المنافقون سبب هزيمة المسلمين منذ زمن رسول الله والى يومنا هذا لهذا وعدهم الله بالدرك الأسفل من النار .والله متم نوره ولو كره الكافرون .
اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين و انتقم من العدوان أشد انتقام
ما يقع في فلسطين اليوم مسؤولية العرب ..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وجميع الحركات المناظلة تحت لواء الاسلام ..
كل ما نملك سوى الدعاء لإخواننا الفلسطينين والمجاهدين في سبيل الله..
هناك
هناك العديد من الأجندة التي تخدم الغرب وتبيع دماء المسلمين..
وقفا لاراقة الدماء يجب قبول مبادرة قطر.
اللهم أنصر المجاهدين في غزة العزة