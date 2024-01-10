درك العيون يوقف مواطن ” مالي” مبحوث عنه دوليا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بمدينة العيون جنوب المملكة ، من إعتقال مواطن ” مالي ” يحمل الجنسية البلجيكية ، كان مبحوث عنه دوليا من طرف شرطة الإنتربول .

وقادت أبحاث وتحريات أجرتها عناصر الدرك الملكي تحت إشراف القائد الجهوي الكولونيل ماجور ” محمد القادري ” قبل يومين من إيقاف المواطن ” المالي” عائدا من الديار البلجيكية، مبحوث عنه لدى الانتربول من أجل سرقة سيارة من نوع BAW و خيانة الأمانة.

ووفق مصادر عليمة، فإن الموقوف قام بسرقة السيارة من مشغله وهو بلجيكي الجنسية و قام بتزوير لوحة الترقيم، حيث وضع ترقيم دولة فرنسا مع تزوير وثائقها و ادخلها الى التراب المغربي عبر المنطقة الحدودية طنجة.

وبعد المراقبة المتطورة لعناصر الدرك الملكي بالعيون، فطنت أن السيارة المسروقة تتواجد بالعيون، و تعقبت السيارة و سائقها المالي إلى أن تم اعتقاله و توقيفه بتهمة السرقة و خيانة الأمانة.

و بعد التحريات، صرح الموقوف أنه كان بصدد الذهاب بالسيارة الى دولة مالي .

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