بوريطة : المغرب يثمن عاليا موقف جمهورية بلغاريا حول قضية الصحراء

2024-01-10 / 22:12
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب يثمن عاليا موقف جمهورية بلغاريا “البناء” بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وأوضح السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة، عقدها مع نائبة الوزير الأول وزيرة خارجية بلغاريا ماريا غابرييل، عقب محادثاتهما، أن المغرب ينوه أيضا ب” الإشارات الإيجابية” التي أعربت عنها جمهورية بلغاريا بشأن مبادرة الحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وسجل الوزير أن جمهورية بلغاريا أصبحت اليوم الدولة الخامسة عشر بالاتحاد الأوروبي التي سلكت هذا المنحى، وهو ما يؤكد الدينامية الإيجابية التي يعرفها ملف الوحدة الترابية المغربية بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

واستشهد الوزير بالإعلان المشترك الذي توج هذه المباحثات “والذي يؤكد الروح الجديدة التي يجب أن تكون”، مبرزا أنه “يضم جملة من مواقف البلدين بغية تطوير مستقبل العلاقات بينهما، إضافة إلى انكبابه على القضايا الإقليمية”.

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‫4 تعليقات

  3. مبادرة الحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء هذا اهم شيء

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