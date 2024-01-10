عضو في الكونغرس الأمريكي يقترح عزل رئيس البنتاغون أوستن

2024-01-10 / 21:27
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هبة بريس_ وكالات

أعلن عضو الكونغرس الأمريكي مات روزندال أنه اقترح على زملائه مساءلة وعزل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يعاني من مشاكل صحية مخفية منذ فترة طويلة.
ويوم أمس الثلاثاء، أُعلن رسميا أن أوستن خضع لعملية جراحية لسرطان البروستات في 22 ديسمبر، وتم نقله إلى المستشفى إلى أجل غير مسمى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات ما بعد الجراحة بما في ذلك عدوى المسالك البولية وتراكم السوائل في البطن.

وكتب روزندال على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “قدمت للتو اقتراحا بعزل وزير الدفاع لويد أوستن”، واتهم عضو الكونغرس رئيس البنتاغون باتباع عادة “التضليل والأكاذيب” التي قال إنها تشكل “تهديدا خطيرا للأمن القومي”.

وكشفت وسائل الإعلام أن أوستن أبقى البيت الأبيض، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حالة من عدم اليقين بشأن دخوله المستشفى لعدة أيام وحتى لفترة أطول بشأن تشخيصه.

وألقى عضو الكونغرس باللوم على أوستن في الانسحاب الأمريكي المنظم غير الناجح من أفغانستان وقصة تحليق “منطاد تجسس صيني” فوق الأراضي الأمريكية، بما في ذلك قاعدة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وقال البيت الأبيض إن بايدن لديه ثقة كاملة في وزير الدفاع أوستن، وليس لديه خطط لإقالته ويتطلع إلى عودته إلى وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزير الدفاع لويد أوستين بسبب عدم الإعلان عن وجوده في المستشفى لعدة أيام ودعا إلى إقالته فورا.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “يجب إقالة وزير الدفاع الفاشل لويد أوستن على الفور بسبب السلوك المهني غير اللائق والتقصير في أداء الواجب

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