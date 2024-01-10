توقيف قاصرين لاشتباه تورطهما في المس بسلامة السير على السكك الحديدية

2024-01-10 / 21:14
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة تازة، أمس الثلاثاء، من توقيف قاصرين يبلغان معا من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في المس بسلامة السير على السكك الحديدية وتعريض ركاب القطار وطاقمه للخطر.

وذكر مصدر أمني أن مصالح الشرطة كانت قد فتحت بحثا قضائيا، يوم الاثنين المنصرم، على خلفية معاينة وضع حجارة على الخط السككي الرابط ما بين مدينتي تازة وفاس وعرقلة السير عليه، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما وهما في حالة تلبس بارتكاب نفس الفعل الإجرامي زوال يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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