اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وجامعة كرة القدم وجمعية الإعلام والناشرين

2024-01-10 / 19:49
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هبة بريس _ الرباط

اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين

أشرفت هذا اليوم على مراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين السيد فيصل العرايشي، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والسيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والسيد ادريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين

. وتتوخى هذه الاتفاقية إنجاز برنامج مسطر بين الأطراف المشار إليها أعلاه حول تنظيم عملية التغطية الإعلامية للتظاهرات والمنافسات الرياضية داخل وخارج الوطن، والسهر على مواكبة الصحافة الوطنية للأحداث الرياضية التي تشارك فيها البعثات الوطنية قاريا ودوليا بطريقة مهنية تتوخى الارتقاء بالعمل الإعلامي الرياضي الوطني وفقا للإلتزامات المحددة بموجب هذه الاتفاقية.

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