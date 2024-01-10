10 دول إفريقية من أصل 13 صوتت لصالح ترؤس المغرب لمجلس حقوق الإنسان

هبة بريس – الرباط

تمكن المغرب اليوم الأربعاء من الحصول على رئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، م جهة صفعة قوية لجنوب إفريقيا التي خرجت بانتكاسة دبلوماسية من هذا السباق لترأس هذه الهيئة الحقوقية بجنيف .

وفي الوقت الذي تنتشي فيه الدبلوماسية المغربية بهذا الاكتساح الدبلوماسي الذي يؤكد ويعزز مكانة المغرب على المستوى العالمي ويثمن مجهودات المملكة فيما يخص حقوق الإنسان والحريات , شنت الأبواق الإعلامية الجزائرية هجوما شرسا ضد المغرب مباشرة بعد اعلان اسم المملكة على رأس مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة .

وتمكن المغرب من الإطاحة بجنوب افريقيا بعد حصوله على 30 صوتا مقابل 17 صوتا لجنوب إفريقيا، أي أنه حصل على أغلبية الثلثين تقريبا أمام ترشيح جنوب إفريقيا، حيث أن الدعم للمغرب كان من مختلف المناطق الجغرافية كما أشار لذلك ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والذي أكد في ندوة صحفية اليوم الأربعاء أن 10 دول على الأقل من أصل 13 دولة إفريقية عضو في المجلس صوتت لصالح المملكة.

وبخصوص تصويت غالبية الدول الافريقية لصالح ترأس المغرب لهيئة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة يتأكد مدى تأثير الدبلوماسية المغربية داخل القارة السمراء كثمرة للاستراتيجية التي تبناها المغرب منذ مدة طويلة والرامية الى الانفتاح على العمق الافريقي واكتساح معاقل كانت الى وقت قريب محسوبة على معسكر الجزائر وجنوب افريقيا .

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