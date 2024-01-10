وزير الفلاحة يؤكد وفرة المنتجات الغذائية لشهر رمضان

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 بالرباط، أن السوق الوطنية تعرف تموينا كبيرا بالمنتجات الغذائية لشهر رمضان.

وقال صديقي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع انعقد مع ممثلي الهيئات البيمهنية المعنية، والذي خصص لتزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية لشهر رمضان 2024 والاستعدادات لعيد الأضحى، إن المنتجين أعدوا ما يلزم للشهر الفضيل وكذا لعيد الأضحى، مشيرا إلى أن المتابعة اليومية مضمونة بغرض مراقبة الأسعار في السوق.

وأبرز أن الهدف من هذه الاجتماعات يتمثل في استعراض كافة التدابير والإجراءات الواجب على القطاع ككل اتخاذها، سواء من قبل الوزارة أو المهنيين، وذلك لضمان إمدادات في أفضل الظروف من حيث الكميات وتنوع المنتجات، خاصة في ما يتعلق بالخضروات، والفواكه واللحوم الحمراء والمنتجات المشتقة من الحبوب.

ومن جهة أخرى، جدد التأكيد على التزام جميع المهنيين، ولا سيما اتحاد الغرف وسلاسل الإنتاج، خصوصا في ظل هذا الوضع المعقد الذي يتسم بآثار الجفاف، الأمر الذي يحتم إعطاء الأولوية لمشروع الري.

وبهذه المناسبة، أشار صديقي كذلك إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان التموين العادي للأسواق بالمنتجات الزراعية، إضافة إلى التدابير التي سيتم اتخاذها للفترة المقبلة.

وشدد على أن الغاية تكمن في تحديد الإجراءات الرئيسية التي يجب الشروع فيها بغرض ضمان توفير المنتجات الأساسية في جميع أقاليم المملكة خلال شهر رمضان.

ويندرج هذا اللقاء ضمن الجهود التي يبذلها قطاع الفلاحة بالتعاون مع كافة الفاعلين في القطاع بما من شأنه تلبية احتياجات السوق الوطنية طوال الشهر الفضيل، خاصة خلال هذه الفترة التي تتزامن مع ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي

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