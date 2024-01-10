سعيدة شرف لدنيا بطمة :” اذا درت بك شكاية فأنا أتنازل عنها”

نجلاء مزيان: هبة بريس

صرحت الفنانة المغربية سعيدة شرف على هامش الندوة التي نظمتها يومه الأربعاء في أحد الفنادق المصنفة بالدار البيضاء، للرد على زميلتها دنيا بطمة حول القضية المثيرة للجدل و المتعلقة بحساب حمزة مون بيبي، بمجموعة من التفاصيل.

واستهلت شرف حديثها ب “اقسم بالله ما بغيتها تدخل للحبس” وتقصد هنا مواطنتها دنيا بطمة، نافية ما صرحت به الأخيرة حول تقديم شرف لشكاية ضدها “انا اذا درت بيها شكاية فأنا اتنازل عنها قدام المغاربة كاملين”.

ووجهت شرف كلامها لبطمة قائلة :”لقاو عندك محادثة خاصة بينك و بين حساب حمزة مون بيبي”،مستدلة بصورة من ذات المحادثه والتي تتضمن صورة زوجها مرفوقة بتعليق جاء فيه :”راجلها كيبيع الحوايج فنيويورك وساكن غير مع الدراري اويلي مالها على هاد التزويجة،الشارفة”.

وأضافت شرف حديثها قائلة :”أنا هي الضحية وليت كندافع على راسي، حيت صورتيني بطريقة خايبة للناس وبحال أنا هي الشريرة”، مبرزة معاناتها الكبيرة مع الحساب سابقا “بسبب الحساب كنت خايفة وكنبات نبكي و مكنتش كننعس، وحتى أنا أم و عندي وليدات و ولدي مراهق”.

وردت شرف على تصريح بطمة حول أن القضاء برأها من الحساب و أنصفها، و ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد به، قائلة:” علاش كدبتي على المغاربة”، مشيرة إلى الجرائم التي بصددها تمت متابعة بطمة ومعاقبتها، ولعل أبرزها: المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال،و المشاركة في بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

وفي الأخير التمست سعيدة شرف من زميلتها عدم تسييس القضية وربطها بقضية الصحراء المغربية قائلة :” الكل غنى فالصحراء، ابتسام ، لطيفة، سلمى..علاش غادي نحسدك نتي، و عافاك لا داعي لتسييس القضية حيت الصحراء قضية كل المغاربة و بعيدة كليا عن حمزة مون بيبي”.

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