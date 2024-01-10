الركراكي يبحث عن 4 مكاسب في ودية أسود الأطلس ضد سيراليون

الركراكي يبحث عن 4 مكاسب في ودية أسود الأطلس ضد سيراليون

2024-01-10 / 15:51
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يبحث الناخب الوطني وليد الركراكي عن 4 مكاسب في المباراة الودية للمنتخب الوطني المغربي ضد سيراليون، المقررة غدا الخميس بداية من السادسة مساء بسان بيدرو، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وستكون هذه المباراة الوحيدة للمنتخب الوطني خلال فترة التحضير للكان، بعد إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة ضد منتخب غامبيا.

ونرصد معكم خلال هذا التقرير أهم المكاسب التي يسعى إليها وليد الركراكي في ودية الغد أمام سيراليون:

1 – التأقلم مع الأجواء

ستكون مباراة الغد فرصة أمام عناصر المنتخب الوطني المغربي من أجل التأقلم مع الأجواء في ساحل العاج، في ظل درجة الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة العالية، إذ اختار الناخب الوطني وليد الركراكي هذا المحك ليكون فرصة أمام اللاعبين من أجل التأقلم مع الأجواء والطقس في سان بيدرو.

2 – الوقوف على مستوى البدلاء

يسعى الناخب الوطني وليد الركراكي لاستغلال مباراة الغد للوقوف على مستوى بعض الأسماء البديلة، التي لم تحصل على فرصتها في المباريات السابقة، خاصة بعض الأسماء الشابة، وذلك لتشكيل نظرة شاملة حول مستوى جميع اللاعبين قبل دخول غمار مباريات “الكان”.

3 – تجريب خطط بديلة

سيكون وليد الركراكي أمام فرصة تجريب خطط بديلة للاعتماد عليها في مباريات “الكان” من خلال توظيف لاعبين في مراكز مختلفة، وتجريب عدد من الرسوم التكتيكية في المباراة، حتى يحصل على فكرة شاملة حول جميع الأفكار التي سيتعامل بها مع مباريات “الكان” في ملاعب ساحل العاج.

4 – محاكاة أجواء مباريات “الكان”

مباراة الغد حدد لها الطاقم التقني للمنتخب الوطني نفس توقيت مباراته الأولى ضد تنزانيا في “الكان”، حيث ستكون بمثابة محاكاة لأجواء المباريات التي ستجرى في “الكان”، وستكون موقعة الغد فرصة أمام لاعبي المنتخب الوطني، خاصة الذين سيلعبون “الكان” لأول مرة في مشوارهم، من أجل اللعب في نفس الأجواء التي ستلعب فيها مباريات البطولة القارية.

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