سانشيز: العلاقات مع المغرب بلغت مستوى عاليا من المتانة والثقة

2024-01-10 / 16:39
9
هبة بريس

أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء بمدريد، أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا “بلغت مستوى عاليا من المتانة والثقة”، مبرزا أن هذه الروابط ” ستكون دائما أولوية بالنسبة لمدريد.

وأضاف سانشيز خلال افتتاح المؤتمر الثامن للسفراء الإسبان المعتمدين في الخارج: “أعتقد أنه يتعين علينا مواصلة تعزيز هذه العلاقات”.

وذكر رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية، في هذا السياق، بالاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي انعقد بالرباط العام الماضي، والذي أتاح “فتح فصل جديد في العلاقات الثنائية”، “بمشاركة وزارية واسعة النطاق”، وتوقيع أكبر عدد من الاتفاقيات في تاريخ العلاقات بين البلدين.

علاوة على ذلك، أكد رئيس الحكومة الإسبانية على أهمية تعزيز الحوار بين البلدين المطلين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط ​​لمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وزيادة الوعي بمخاطر هذه الآفة.

وأضاف أن الاستقرار والأمن في منطقة الساحل يجب أن يظلا أولوية بالنسبة لإسبانيا وأوروبا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة : المغرب يثمن عاليا موقف جمهورية بلغاريا حول قضية الصحراء

بوريطة : المغرب يثمن عاليا موقف جمهورية بلغاريا حول…

2024-01-10 / 22:12
Photo of بوريطة : المغرب يرى في بلغاريا فاعلا أساسيا في استقرار منطقة البلقان

بوريطة : المغرب يرى في بلغاريا فاعلا أساسيا في…

2024-01-10 / 22:05
Photo of رئاسة مجلس حقوق الإنسان.. الولايات المتحدة تهنئ المغرب

رئاسة مجلس حقوق الإنسان.. الولايات المتحدة تهنئ المغرب

2024-01-10 / 21:37
Photo of مسؤول بريطاني: نتطلع إلى بناء شراكة عصرية وذات منفعة متبادلة مع المغرب

مسؤول بريطاني: نتطلع إلى بناء شراكة عصرية وذات منفعة…

2024-01-10 / 18:28
Photo of بودن : انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان تتويج للخبرة التي راكمها طيلة سنوات

بودن : انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان تتويج…

2024-01-10 / 18:17
Photo of بوريطة: المغرب وبلغاريا يعملان على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة حقيقية

بوريطة: المغرب وبلغاريا يعملان على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى…

2024-01-10 / 17:02
Photo of الصحراء المغربية : بلغاريا تشيد بجهود المملكة “الجادة وذات المصداقية”

الصحراء المغربية : بلغاريا تشيد بجهود المملكة “الجادة وذات…

2024-01-10 / 16:33
Photo of أخنوش: 2.9 مليون طلب استفادة من الدعم المباشر والعملية تمر في أحسن الظروف

أخنوش: 2.9 مليون طلب استفادة من الدعم المباشر والعملية…

2024-01-10 / 14:30
Photo of بايتاس: بلادنا تسير في مسار تفعيل الأمازيغية بخطى تابثة

بايتاس: بلادنا تسير في مسار تفعيل الأمازيغية بخطى تابثة

2024-01-10 / 14:04
Photo of انتخاب المغرب على حساب جنوب افريقيا لرئاسة مجلس حقوق الانسان

انتخاب المغرب على حساب جنوب افريقيا لرئاسة مجلس حقوق…

2024-01-10 / 11:51

‫9 تعليقات

  9. الرئيس الاسباني بدرو سانشيز سياسي محنك وذكي ووضع قدماه في المكان المناسب بقراره الشجاع والمنطقي بتأييده للمقترح المغربي الخاص بالصحراء المغربية.وبذلك يكون سانشيز قد نجح بامتياز في تجاوز كل العقبات امامه ودخل في شراكة استراتيجية مبينية على الثقة مع المغرب.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق