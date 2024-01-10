الصحراء المغربية : بلغاريا تشيد بجهود المملكة “الجادة وذات المصداقية”

2024-01-10 / 16:33
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هبة بريس

أشادت بلغاريا، اليوم الأربعاء، بـ”الجهود الجادة وذات المصداقية” التي تبذلها المملكة من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، معتبرة المبادرة المغربية للحكم الذاتي “أساسا جادا وذا مصداقية” لحل هذا النزاع.

جاء التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده، بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا، ماريا غابرييل.

وجددت بلغاريا، في هذا الإعلان المشترك، دعمها للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء.

كما أكد الطرفان دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل انخراط الأطراف في المفاوضات وإحراز تقدم في العملية السياسية.

وجددا أيضا، حسب الإعلان المشترك، التأكيد على دعمهما لبعثة “المينورسو”.

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