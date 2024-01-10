الحكومة: برنامج “دعم السكن” لقي إقبالا كبيرا من طرف المواطنين

2024-01-10 / 15:16
8
هبة بريس

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن برنامج “دعم السكن”، لاقى إقبالا كبيرا من طرف شريحة واسعة من المواطنين، الذين وضعوا أكثر من 16 ألف طلب استفادة على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، رغم إطلاقه فقط خلال الأسبوع الماضي، وتبين بناء على المعالجة الأولية لطلبات المواطنين أن 89% منهم لهم الحق في الاستفادة، وسيستفيد من هذا البرنامج الجديد، على حد سواء المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، مما يعكس مركزية مغاربة الخارج في البرامج الحكومية.

و دعا أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي،، أعضاء الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية التابعة لهم إلى مواصلة العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود، لاستكمال تنزيل الأوراش الاجتماعية والاستراتيجية، التي ستنعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وتساهم في النهوض ببلادنا.

هذا وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته بتاريخ 17 أكتوبر 2023، أعطت الحكومة مطلع يناير الجاري، الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، حيث فتحت باب استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية “دعم السكن”، التي تم إطلاقها بداية يناير الجاري، وهو البرنامج الذي يروم تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة للسكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”، والرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنسعيد يتباحث مع نظيره البلغاري حول آفاق التعاون الثقافي الثنائي

بنسعيد يتباحث مع نظيره البلغاري حول آفاق التعاون الثقافي…

2024-01-10 / 19:57
Photo of اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وجامعة كرة القدم وجمعية الإعلام والناشرين

اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وجامعة كرة…

2024-01-10 / 19:49
Photo of اكادير : المتورطون في قضية السطو على ” الخزنة الحديدية “ينتظرون مصيرهم

اكادير : المتورطون في قضية السطو على ” الخزنة…

2024-01-10 / 19:38

10 دول إفريقية من أصل 13 صوتت لصالح ترؤس…

2024-01-10 / 19:28
Photo of وزير الفلاحة يؤكد وفرة المنتجات الغذائية لشهر رمضان

وزير الفلاحة يؤكد وفرة المنتجات الغذائية لشهر رمضان

2024-01-10 / 18:42
Photo of “مقاربة التقليص من أضرار المخدرات” محور يوم دراسي ببركان

“مقاربة التقليص من أضرار المخدرات” محور يوم دراسي ببركان

2024-01-10 / 17:21
Photo of منيب: الله يكون في عون الرجل.. والمرأة خاصها تعاون ماشي فضلٌ منها

منيب: الله يكون في عون الرجل.. والمرأة خاصها تعاون…

2024-01-10 / 16:21
Photo of تيزنيت: اعتقال خمسيني إبتز عون سلطة بنشر صوره على الانترنيت

تيزنيت: اعتقال خمسيني إبتز عون سلطة بنشر صوره على…

2024-01-10 / 15:36
Photo of أخنوش: ملتزمون بمواصلة اصلاح ورش التعليم

أخنوش: ملتزمون بمواصلة اصلاح ورش التعليم

2024-01-10 / 14:59
Photo of بايتاس: الحكومة الحالية من أكبر الحكومات التي فتحت حوارات اجتماعية

بايتاس: الحكومة الحالية من أكبر الحكومات التي فتحت حوارات…

2024-01-10 / 14:13

‫8 تعليقات

  4. الدولة قامت بمبادرة كبيرة وجميلة الا وهي دعم الفئة الاجتماعية المعوزة بالسكن الإجتماعي..

    رد

  6. بفضل جهود العناية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أعطى تعليماته السامية لدعم السكن الإجتماعي..

    رد

  7. مبادرة طيبة قامت بها الحكومة لدعم السكن الإجتماعي لأن هناك حالات كبيرة تعاني إيجار المنازل ..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق