لطيفة رأفت تدخل على خط الخلاف بين “باطما” و”سعيدة شرف*

القسم الفني : هبة بريس

علقت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على الخلاف القائم بين كل من الفنانة دنيا بطمة و الفنانة سعيدة شرف، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشرت الفنانة المغربية صورة لزميلتها بطمة عبر ذات المنصة أرفقتها بتعليق جاء فيه:”لنتجاوز الصراعات ونعيش في سلم وسلام، لنكن قدوة للتسامح ونسعى لاستحضار الخير والفن الجميل في هذا الطريق المشترك، اللهم ألف بين قلوب جميع خلقك”

و استشهدت بالآية القرآنية، رقم 46 من سورة الأنفال، “وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ” صدق الله العظيم.

وجدير بالذكر أن حرب كلامية اشتعلت مؤخرا بين كل من دنيا بطمة و سعيدة شرف، انتقل صداها من ردهات المحاكم إلى منصة انستقرام.

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