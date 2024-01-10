لطيفة رأفت تدخل على خط الخلاف بين “باطما” و”سعيدة شرف*

2024-01-10 / 18:50
1
القسم الفني : هبة بريس

علقت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على الخلاف القائم بين كل من الفنانة دنيا بطمة و الفنانة سعيدة شرف، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشرت الفنانة المغربية صورة لزميلتها بطمة عبر ذات المنصة أرفقتها بتعليق جاء فيه:”لنتجاوز الصراعات ونعيش في سلم وسلام، لنكن قدوة للتسامح ونسعى لاستحضار الخير والفن الجميل في هذا الطريق المشترك، اللهم ألف بين قلوب جميع خلقك”

و استشهدت بالآية القرآنية، رقم 46 من سورة الأنفال، “وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ” صدق الله العظيم.

وجدير بالذكر أن حرب كلامية اشتعلت مؤخرا بين كل من دنيا بطمة و سعيدة شرف، انتقل صداها من ردهات المحاكم إلى منصة انستقرام.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سعيدة شرف لدنيا بطمة :” اذا درت بك شكاية فأنا أتنازل عنها”

سعيدة شرف لدنيا بطمة :” اذا درت بك شكاية…

2024-01-10 / 17:50
Photo of رباب الأزماني تشيد بإنسانية دنيا بطمة و تتضامن معها بطريقتها الخاصة

رباب الأزماني تشيد بإنسانية دنيا بطمة و تتضامن معها…

2024-01-10 / 17:22
Photo of توقيع اتفاقية تفاهم بين المغرب والسينغال في المجال الثقافي

توقيع اتفاقية تفاهم بين المغرب والسينغال في المجال الثقافي

2024-01-10 / 17:15
Photo of من ردهات المحاكم إلى منصة “الانستغرام”..حرب كلامية بين بطمة و سعيدة شرف تثير الاستياء

من ردهات المحاكم إلى منصة “الانستغرام”..حرب كلامية بين بطمة…

2024-01-10 / 15:50
Photo of فوضيل” يتغنى بالملك محمد السادس في آخر إصداراته

فوضيل” يتغنى بالملك محمد السادس في آخر إصداراته

2024-01-10 / 13:24
Photo of خطوبة ليلى أحمد زاهر و هشام جمال تلهب منصات التواصل الاجتماعي

خطوبة ليلى أحمد زاهر و هشام جمال تلهب منصات…

2024-01-10 / 12:12
Photo of مغاربة ينتقدون اختيار لجنة تحكيم برنامج ستار لايت على صفحة دوزيم

مغاربة ينتقدون اختيار لجنة تحكيم برنامج ستار لايت على…

2024-01-10 / 11:20
Photo of النيابة العامة تستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب “سب وقذف” منتج شهير

النيابة العامة تستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب “سب وقذف”…

2024-01-09 / 17:41
Photo of هذا مصير دنيا بطمة بعد رفض طلب الطعن

هذا مصير دنيا بطمة بعد رفض طلب الطعن

2024-01-09 / 16:51
Photo of بنسعيد يمثل المغرب في حفل افتتاح المهرجان الوطني للفنون والثقافة بالسينغال

بنسعيد يمثل المغرب في حفل افتتاح المهرجان الوطني للفنون…

2024-01-09 / 13:50

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق