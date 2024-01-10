بسبب مقاطعتها.. القيمة السوقية لأسهم “ماكدونالدز” تتراجع بشكل ملحوظ

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أثرت المقاطعة التي دعا لها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسلسلة مطاعم “ماكدونالدز” على القيمة التسويقية للمجموعة في عدد من الدول العربية.

و في هذا الصدد، هبط سهم شركة المطاعم الأمريكية ماكدونالدز بنسبة 0.95 بالمئة في ختام جلسة الأسبوع الأخير، خاصة أنها تزامنت و التصريحات غير المسبوقة لرئيس سلسلة المطاعم حول أدائها في الشرق الأوسط وخارجها خلال فترة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبحسب بيانات الشركة في وول ستريت، فقد تراجعت القيمة السوقية للسهم في جلسة أخيرة بنسبة 0.95 بالمئة إلى 288.0 دولارا للسهم، وتراجع 2.9 بالمئة أو 9 دولارات منذ جلسة الأسبوع الماضي.

و كان الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز كريس كيمبكزينسكي، قد كتب منشورا على “LinkedIn” أرجع فيه الحرب على غزة والمعلومات المضللة، كسبب رئيس في تراجع مبيعات المطعم في الشرق الأوسط وخارجه.

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