ناصر الخليفي يهاجم ليونيل ميسي

علق القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، على الانتقادات التي وجهها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن المعاملة التي كان يلقاها في حديقة الأمراء.

ورحل ميسي عن سان جيرمان، في الصيف الماضي، بعد موسمين قضاهما بألوان الفريق الباريسي.

وقال الخليفي، في تصريحات لشبكة “RMC Sport” الفرنسية: “لدي احترام كبير له، لكن إذا أراد شخص ما التحدث بشكل سيئ عن باريس سان جيرمان بعد رحيله، فهذا ليس جيدا”.

وأضاف: “هذا ليس احتراما، ميسي ليس شخصا سيئا، ولكني لا أحب ذلك، سأقول إن الأمر ليس له فقط، بل للجميع، نحن نتحدث عندما نكون هناك، وليس عندما نرحل، هذا ليس أسلوبنا”.

ويعتقد ميسي أن باريس سان جيرمان لم يقم بما يكفي للاحتفال بإنجازه بتحقيق كأس العالم، حيث قال في مقابلة سابقة: “لم يكن هذا ما كنت أتوقعه، لكنني قلت دائما إن الأشياء تحدث لسبب ما”.

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