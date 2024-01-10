رباب الأزماني تشيد بإنسانية دنيا بطمة و تتضامن معها بطريقتها الخاصة

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت زوجة الفنان فريد غنام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام عن تضامنها مع الفنانة دنيا بطمة.

وأشادت الأزماني بمواقف بطمة الإنسانية، قائلة:”عمري ننسا أنني خدمت صيف كامل باش نجمع الفلوس و نعمل الشادة و الختانة لولادي و تكون نتينا هي نجمة الحفل كاينشي احسن منك بالنسبة ليلي في أحياء الحفلات حيت ما و خليت حتى لهاد النهار لي كنتو خدامين نتينا و فريد باش نهضر معك مباشرة على التفاصيل”.

وواصلت المتحدثة ذاتها:”صدمتيني بردة الفعل ديالك! قولتيلي هادوك ولادي و نتينا و فريد خوتي و ما تضرب الحساب لوالو..تعرافني غير عندكم في النهار لي بغيتو و جبدتي أجوندا ديالك حدانا و قولتيلنا الحمد لله خاوي وها أنا عمرتو بكم”.

و أضافت عبر ذات المنصة:”أنا نحلف و نتينا تحلف حتى تحشمت بزاف، وملي قرب الفرح اتصلت بك باش نسولك شمن فندق كيعجبك و فوقاش نصيفطلك السائق يجيبك لطنجة قولتيلي أنا عطيني غير الساعة نكون معك ما خصني لا سائق لا فندق”.

وأردفت قائلة:”ما تبرزطشي راسك معيا و ركز في حاجات آخرين ..مولات القلب الكبير عمرو ربي يخيبك إن شاء الله ديما كتكبر بينا وخا كتكون خدامة أو في شي مناسبة ديالك، لا من سبوع لا من التعامل ديالك ما كينشي احسن منو”.

واختتمت:” و هادي شهادة حق نقولا هنا و ما نبدلكشي بعديانك شحال من وحدة معروفة عرضتها قالتلي أنا إذا كانت دنيا ما نجيشي نتینا تايقة في راسك و نيتك مزيانة ما عمرك كتسولني شكون غادي يكون”.

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