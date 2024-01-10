من ردهات المحاكم إلى منصة “الانستغرام”..حرب كلامية بين بطمة و سعيدة شرف تثير الاستياء

القسم الفني: هبة بريس

استغرب العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي لجوء فنانين من حجم دنيا بطمة و سعيدة شرف إلى “المعاطية” عبر صفحتيهما بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وتساءل النشطاء ذاتهم عن فائدة نشر الغسيل بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بتفاصيل قضية “حمزة مون بيبي”، و كواليس المحاكمة.

مناسبة الحديث، لجوء بطمة إلى بث مباشر للإعلان عن برائتها و توجيه أصابع الاتهام إلى زوجها الذي كان يسرب معلوماتها الشخصية “حسب تعبيرها”،وكذا إلى مواطنتها سعيدة شرف بسبب كذبها على المغاربة على حد قولها.

كما حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على توجيه رسالة لزميلتها سعيدة شرف، تطالبها من خلالها الحضور إلى المحكمة لمواجهتها في القضية التي رفعتها ضدها.

وقالت بطمة عبر ذات المنصة:”غدا جلسة المشتكى بها سعيدة شرف 8/1 وفي كل مرة تتهرب من التبليغ لعدم الحضور، لماذا الهروب من القضاء لی مدايرش كيواجه مدیرش متخافش كيفما واجهنا احنا”.

وواصلت قائلة:”لست فوق القانون وماشي عيب تكوني متهمة الى أن تثبت ادانتك وخصوصا اذا ماشي بشهادة زور بالدليل والبرهان ولا انتي مواطنه مغربية VIP؟كلنا سواسية أمام القضاء المغربي”.

وأضافت :”المشتكى به رضى بوزيدي الملقب بولد شينوية والذي يتطاول لحد الان وهو صديقك المقرب، ولزال مستمر في السب والقذف والتشهير وحتى في أشياء لا تعنيه فقط لانه مجرد صديق على علاقة وطيدة بك يا ترى شكون (مضصرو) لهاد درجة ومفهمو انه ميوقع ليه والو واخا يعاير بطمة”.

واختتمت تدوينتها قائلة:”لي مضصرك كذب عليك لانه هذا يزيدني اصرااار في المطالبة بحقي ومراوغتكم وهروبكم من القضاء اكبر دليل انكم دايرين وخايفين من المواجهة”.

لترد بدورها سعيدة شرف :”جاوبي بلا ما تهربي من التحدي البارح كتاكدي و كتقولي عليا دايرة بيك شكاية كلشي كينتظر حشميني قدام المغاربة حطي رقمها و خلينا نشوفوها كاملين في الموقع المخصص للمحاكم”.

وأردفت قائلة :”و نقطة أخرى ولاول مرة فحياتي كنعرف ان التبليغ بشكاية و الحضور للمحكمة كيكون عن طريق السطوريات فالانستقرام المتعارف عليه هو المسطرة القانونية كيكون التبليغ عن طريق مفوض قضائي هزلت”.

وجدير بالذكر أن حرب كلامية اشتعلت بين كل من سعيدة شرف و دنيا بطمة و ذلك بعد خروج الأخيرة ببث مباشر عبر حسابها بموقع انستقرام، تثبت فيه برائتها من حساب حمزة مون بيبي.

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