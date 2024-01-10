مغاربة عالقون في سبتة المحتلة دون جوازات سفر

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

وجد مئات المغاربة أنفسهم عالقين في سبتة المحتلة منذ الإعلان عن إغلاق الحدود البرية بين الجانبين المغربي _ الإسباني وفرض تأشيرة على الوافدين بعدما كان الجواز المغربي الصادر عن السلطات بكل من عمالتي تطوان والمضيق _ الفنيدق يفي بالغرض ويمكن حامله من الدخول إلى الثغر المحتل.

وبعد قرار السلطات منع دخول هؤلاء المغاربة إلى سبتة وجد المئات أنفسهم عالقين بها وبجوازات سفر منتهية الصلاحية ، إذ تتبع مدينة سبتة وسكانها المغاربة إلى باشوية الفنيدق في إنجاز الجوازات وكل الوثائق الإدارية ما جعل قضاء مآرب هذه الفئة من المواطنين تزداد تعقيدا ، فلا هم يستطيعون الدخول إلى التراب الوطني ولن يستطيعوا الخروج مجددا ، ولا هم يعبرون إلى الجزيرة الخضراء حيث تتواجد القنصلية العامة للمملكة.

وطالب المغاربة العالقيب بسبتة، السلطات المغربية، بضرورة التدخل إما عبر إصدار تراخيص مؤقتة كي يستفيدوا من إنجاز جوازات سفرهم بالفنيدق ثم يعودون إلى سبتة المحتلة حيث يقيمون منذ سنين ، أو بتنسيق مع السلطات الإسبانية قصد السماح لهم بعبور مضيق جبل طارق نحو القنصلية المغربية المتواجدة بالجزيرة الخضراء.

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