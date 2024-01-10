مغاربة عالقون في سبتة المحتلة دون جوازات سفر

2024-01-10 / 12:34
0
هبة بريس _ يسير الإيحيائي

وجد مئات المغاربة أنفسهم عالقين في سبتة المحتلة منذ الإعلان عن إغلاق الحدود البرية بين الجانبين المغربي _ الإسباني وفرض تأشيرة على الوافدين بعدما كان الجواز المغربي الصادر عن السلطات بكل من عمالتي تطوان والمضيق _ الفنيدق يفي بالغرض ويمكن حامله من الدخول إلى الثغر المحتل.

وبعد قرار السلطات منع دخول هؤلاء المغاربة إلى سبتة وجد المئات أنفسهم عالقين بها وبجوازات سفر منتهية الصلاحية ، إذ تتبع مدينة سبتة وسكانها المغاربة إلى باشوية الفنيدق في إنجاز الجوازات وكل الوثائق الإدارية ما جعل قضاء مآرب هذه الفئة من المواطنين تزداد تعقيدا ، فلا هم يستطيعون الدخول إلى التراب الوطني ولن يستطيعوا الخروج مجددا ، ولا هم يعبرون إلى الجزيرة الخضراء حيث تتواجد القنصلية العامة للمملكة.

وطالب المغاربة العالقيب بسبتة، السلطات المغربية، بضرورة التدخل إما عبر إصدار تراخيص مؤقتة كي يستفيدوا من إنجاز جوازات سفرهم بالفنيدق ثم يعودون إلى سبتة المحتلة حيث يقيمون منذ سنين ، أو بتنسيق مع السلطات الإسبانية قصد السماح لهم بعبور مضيق جبل طارق نحو القنصلية المغربية المتواجدة بالجزيرة الخضراء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سخط يعم مغاربة أمريكا وكندا.. والسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

سخط يعم مغاربة أمريكا وكندا.. والسبب ارتفاع أسعار تذاكر…

2024-01-10 / 11:13
Photo of معاناة مغاربة إيطاليا مع مشكل استبدال رخص السياقة تصل للبرلمان

معاناة مغاربة إيطاليا مع مشكل استبدال رخص السياقة تصل…

2024-01-05 / 23:09
Photo of سبتة ..انتشال جثة شاب مجهول الهوية بشاطئ المدينة المحتلة

سبتة ..انتشال جثة شاب مجهول الهوية بشاطئ المدينة المحتلة

2024-01-05 / 11:56
Photo of رسميا : وزارة الصناعة تتراجع عن منع ادخال مغاربة العالم للأجهزة المنزلية المستعملة

رسميا : وزارة الصناعة تتراجع عن منع ادخال مغاربة…

2024-01-02 / 20:40
Photo of مغاربة إيطاليا… رافقهم التميّز خلال العام 2023

مغاربة إيطاليا… رافقهم التميّز خلال العام 2023

2023-12-31 / 09:17
Photo of مستغلا فترة الزيارات العائلية.. مغربي يفر من السجن بإسبانيا

مستغلا فترة الزيارات العائلية.. مغربي يفر من السجن بإسبانيا

2023-12-27 / 12:31
Photo of الشرطة الإسبانية تحرر رهينة مغربي الجنسية اختطفته عصابة

الشرطة الإسبانية تحرر رهينة مغربي الجنسية اختطفته عصابة

2023-12-26 / 19:08
Photo of فاطمة خلوق…عنصر نسوي متفاني في خدمة اندماج المهاجرين بإيطاليا

فاطمة خلوق…عنصر نسوي متفاني في خدمة اندماج المهاجرين بإيطاليا

2023-12-24 / 11:13
Photo of ياسمين أبو ثابت..قصّة نجاح أول شابة مغربية تلتحق بهيئة الطب بإيطاليا

ياسمين أبو ثابت..قصّة نجاح أول شابة مغربية تلتحق بهيئة…

2023-12-17 / 22:43
Photo of خطير.. مجلس بوصوف يصرف أموالا على جمعيات ينشط أعضائها ضد الوطن

خطير.. مجلس بوصوف يصرف أموالا على جمعيات ينشط أعضائها…

2023-12-16 / 10:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق