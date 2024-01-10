فوضيل” يتغنى بالملك محمد السادس في آخر إصداراته

2024-01-10 / 13:24
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القسم الفني: هبة بريس

أصدر نجم الراي الشاب فضيل عمل فني جديد بعنوان “شكرا” يتغنى فيه بالملك محمد السادس، تعبيرا عن حبه للمغرب والعاهل المغربي، -أصدر- عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” .

أغنية “شكرا”، تعاون خلالها فضيل مع الموزع هشام خاتر على مستوى كتابة الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي.

و في سياق متصل، صرح الفنان “فوضيل” أن أغنيته الجديدة هي عبارة عن هدية للملك محمد السادس الذي يكن له احتراما وحبا كبيرين، وكذا للمغرب والمغاربة الذين استقبلوه بينهم منذ أن قرر الاستقرار بالمملكة المغربية.

وأضاف فوضيل أنه يعتبر المغرب بلده الثاني، خاصة أن زوجته وأبناءه مواطنون مغاربة، ولأنه يحظى بحب واحترام جميع المغاربة الذين يدعمونه ويحضرون سهراته بالمغرب بكثافة و يشجعونه في كل خطواته الفنية.

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