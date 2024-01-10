بعد هدم آخر منزل.. إعلان مدينة جرسيف دون أحياء صفيح

2024-01-10 / 12:06
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هبة بريس - جرسيف

أشرف عامل إقليم جرسيف حسن بن الماحي، يوم أمس الثلاثاء، على عملية هدم أخر براكة بالحي الصفيحي حي حمرية في إطار برنامج محاربة دور الصفيح.

وبهذه المناسبة، أعلن عامل الإقليم أن مدينة جرسيف تعيش اليوم حدثا تاريخيا ، و أصبحت مدينة بدون صفيح مطلع السنة الميلادية الجديدة الحالية.

و هنأ عامل الإقليم جميع الشركاء و الجهات التي شاركت في هذا الحدث الكبير و الإنجاز الذي يشرف المدينة ، ووجه الشكر والتقدير لكل من ساهم من قريب أو بعيد في محاربة دور الصفيح بجرسيف.

و شملت عملية الهدم حوالي 7200 براكة،من ضمنها 400 براكة بالمجال الترابي القروي في إطار برنامج مدن بدون صفيح أشرفت على إنجازه عمالة إقليم جرسيف بتعاون مع عدة جهات أخرى.

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