انتخاب المغرب على حساب جنوب افريقيا لرئاسة مجلس حقوق الانسان

2024-01-10 / 11:51
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هبة بريس - الرباط

وجه المغرب صفعة قوية، لجنوب افريقيا المدعومة من دولة الجزائر، بالحصول على رئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ومن بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتخب المغرب، يومه الأربعاء، رئيسا، ب30 صوتا مقابل 17 صوتا لجنوب إفريقيا.

وأطاح المغرب بجنوب افريقيا التي قادت بدعم من دولة الكابرانات حربا شرسة ضد المغرب.

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‫4 تعليقات

  1. إنها المملكة المغربية دولة المؤسسات وحقوق الانسان. ولتذهب جنوب أفريقيا ومن يدور في فلكها الى الجحيم. هنيئا للمغرب وهنيئا للمروك

    1
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  3. المروك و العياشة و محمد السادس و لقجع و بوريطة كلها اسماء تزرع الرعب المتواصل في الفقاقير الذين يسكنون في ما يسمى حاليا ب الجزائر الشمالية ..

    1
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  4. الجزائر أنفقت كل اموالها على عصابة بنبطوش وفي النهاية اصبحت منقسمة إلى جزائر شمالية و جزائر جنوبية . وهذا ما يجعل القراقبة يشعرون بالتشنج و النرفزة والاوجاع بمختلف أنواعها

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