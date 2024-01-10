انتخاب المغرب على حساب جنوب افريقيا لرئاسة مجلس حقوق الانسان

هبة بريس - الرباط

وجه المغرب صفعة قوية، لجنوب افريقيا المدعومة من دولة الجزائر، بالحصول على رئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ومن بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتخب المغرب، يومه الأربعاء، رئيسا، ب30 صوتا مقابل 17 صوتا لجنوب إفريقيا.

وأطاح المغرب بجنوب افريقيا التي قادت بدعم من دولة الكابرانات حربا شرسة ضد المغرب.

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